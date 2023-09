In Japan ist am Donnerstag die Mini-Sonde SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) in Richtung Mond gestartet. Der Start an Bord einer Rakete vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima im Süden des Landes erfolgte um 08.42 Uhr (Ortszeit; 01.42 Uhr MESZ), wie eine Liveübertragung der japanischen Weltraumbehörde zeigte. Der wegen des schlechten Wetters bereits dreimal verschobene Start wurde von rund 35.000 Menschen online verfolgt.