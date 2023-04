Australische und japanische Forscher haben eigenen Angaben nach einen neuen Rekord für den tiefsten jemals gefilmten Fisch aufgestellt. Diese Aufnahmen wurden im Boningraben im Pazifik vor der japanischen Küste in einer Tiefe von über 8336 Metern gemacht. Es handelt sich um eine bislang unbekannte Bauchfischart.

OT Alan Jamieson, University of Western Australia

»Ihre Familie heißt Liparidae, und es gibt mindestens 300 Arten von Scheibenbäuchen. Die meisten von ihnen leben in sehr flachen Gewässern. Einige von ihnen kommen sogar in Flussmündungen vor, sind also nicht das, was wir als Tiefseefische bezeichnen würden, aber sie haben sich in jedem Winkel der Erde ausgebreitet und alle Tiefseefische überholt. Die Scheibenbäuche, die im Video zu sehen sind, sind also 1.000 Meter tiefer als das, was man normalerweise als Tiefseefisch bezeichnen würde. Ich finde es toll, dass sie so klein und albern und lustig sind.«

Die Aufnahmen gelangen mithilfe eines Tauchroboters, der mehrfach Köder und Kameras in die Tiefe beförderte - in die Menschen aufgrund des hohen Wasserdrucks sonst nur mit speziellen Forschungs-U-Booten vordringen können.

OT Alan Jamieson, University of Western Australia

»Es ist immer noch sehr aufregend, denn die Kameras funktionieren so, dass man sie vielleicht 10 Stunden lang unter Wasser lässt und wir keine Echtzeit-Kommunikation haben, so dass sie irgendwann wieder an die Oberfläche kommen und wir sie auf das Schiff bringen, und dann erst die Aufnahmen sichten. Und es ist immer sehr befriedigend, wenn man nicht nur einen Fisch, sondern viele Fische in einem wirklich guten, hochauflösenden Video sieht, dann merkt man, dass man es wirklich geschafft hat.«