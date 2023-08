Gestartet ist der Flug mit der Kennung RA-02795 am Mittwochnachmittag in Moskau. Eigentlich sollte der Jet nach Sankt Petersburg fliegen. Doch am frühen Abend verschwindet er vom Radar. Alle zehn Personen an Bord kamen ums Leben, meldet der russische Katastrophenschutz, darunter zwei Piloten und eine Flugbegleiterin. Und: Auf der Passagierliste stand Prigoschin.