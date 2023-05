Kaffeegeschmack hängt von der Extraktion ab

Den Unterschied zwischen den beiden Strömungspfaden habe sich nach den anfänglichen Unterschieden noch weiter vergrößert, sagte Mitautor William Lee einer Mitteilung zu der Studie zufolge. Demnach entwickelt sich eine Kette: Mehr Durchfluss führt zu mehr Extraktion, was wiederum den Widerstand verringert und noch mehr Durchfluss gefördert hat.

»Dies ist wichtig, weil der Geschmack des Kaffees vom Grad der Extraktion abhängt«, sagte Lee. »Zu wenig Extraktion und der Geschmack des Kaffees ist das, was Fachleute ›unterentwickelt‹ nennen. Zu viel Extraktion und der Kaffee schmeckt sehr bitter.« Die Ergebnisse deuten ihm zufolge darauf hin, dass eine Mischung aus unterentwickeltem und bitterem Geschmäckern im Kaffee zusammenkommen, und es deshalb so »aussieht, als ob die Extraktion insgesamt in Ordnung ist«.