Vor 20 Jahren haben Tiefseewissenschaftler die Würmer das erste Mal entdeckt. Zufällig hatten sie das Skelett eines Wals in fast 3000 Metern Tiefe in der Monterrey Bay in Kalifornien gefunden, auf denen die Würmer wie ein zotteliger Teppich wuchsen. So berichtet es der »Guardian« . Taucher hätten Proben gefördert, die die knochenfressenden Würmer mit dem Fachnamen Osedax zeigten.