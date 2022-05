Lodernde Flammen zwischen Palmen: Im wohlhabenden Laguna Niguel in Südkalifornien brannten am Mittwoch etwa 20 Villen komplett nieder. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Dollar. Die Feuerwehr hatte die Evakuierung von 100 Häusern angeordnet, Verletzte habe es keine gegeben. 80 Hektar Land wurden zerstört. In den sozialen Netzwerken berichteten Anwohner von langen Staus auf den Hauptzugangsstraßen.

Das Buschfeuer hatte sich am Nachmittag mithilfe der Küstenwinde rapide über die steilen Bergrücken der Vorstadtgemeinde von Orange County im Süden von Los Angeles ausgebreitet. Kalifornien leidet unter einer anhaltenden Rekorddürre. Dadurch breiten sich die Brände in der trockenen Vegetation noch schneller aus als es in der Waldbrandsaison üblich ist.