Niemand hat mehr als Spielberg dafür getan, dass diese wertvolle Art so gehasst und gejagt wird, was Spielberg inzwischen auch selbst zugibt. »Ich bedaure es sehr, jeden Tag«, so sagte er kürzlich, dass die Haipopulationen so stark dezimiert wurden infolge seines Films.

In Südkalifornien haben Forscher zwei Jahre lang beliebte Badestrände mit Drohnen überflogen und die Bilder systematisch analysiert. Ihr Ergebnis, jetzt veröffentlicht in der Fachzeitschrift »Plos One« , steht in krassem Gegensatz zu dem, was uns Spielbergs Film gezeigt hat. Kaliforniens Schwimmer und Surfer waren fast nie allein im Wasser. Junge Weiße Haie waren in 97 Prozent der Zeit nur wenige Meter oder einen Happs weit von ihnen entfernt.

Klaffende Mäuler? Rückenflossen, die plötzlich aus dem Wasser ploppen? Nichts davon. Für all die vielen Exemplare von Homo sapiens brachten die Jungtiere im Alter von ein bis fünf Jahren kein Interesse auf, nicht einmal während sie jagten. Die Fische blieben für die Menschen im Wasser komplett unsichtbar. Nur auf den Luftbildern waren ihre Umrisse eindeutig erkennbar. Während der Studie hat es nicht einen Haiangriff auf Menschen gegeben. Sie sind ohnehin selten in Kalifornien: 2022 wurden vier Menschen von Haien attackiert, alle haben überlebt. Weltweit gab es letztes Jahr 57 nachgewiesene Angriffe, fünf Menschen starben dabei.

Die Drohnen-Aufnahmen sprechen dafür, dass Haie in Menschen eben keine Nahrungsressource sehen. Wenn es doch zu Angriffen kommt, dann infolge von Fehlinterpretationen seitens der Fische, die einen Surfer vielleicht mit einer Robbe verwechseln. Der an der Studie beteiligte Meeresbiologe Christopher Lowe äußert nun die Hoffnung, dass Menschen sich künftig ein realistischeres Bild machen mögen von der Gefahr, die vom Weißen Hai ausgeht.

Ob das gelingt? Bilder sind mächtiger als Worte, und noch sitzt uns allen das Filmplakat von »Der Weiße Hai« in den Knochen: Oben krault nichtsahnend die junge Frau, unten reißt das Ungeheuer seinen Riesenschlund auf. Für Haie war dieses Plakat ein Killer.

Ihr Marco Evers