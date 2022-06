Kampf gegen Plastikmüll Forscher erfinden essbare Verpackungen für Obst und Gemüse

Zum Auftragen auf die Früchte nutzten die Wissenschaftler ein spezielles Verfahren, bei dem ein föhnähnlicher Apparat das in Wasser gelöste Pullulan mit den antimikrobiellen Substanzen erhitzt. Das Wasser verdampft weitgehend und das Pullulan wird in winzigen Fäden aus dem Apparat ausgeschieden und wickelt sich um die Frucht. Das dauert zurzeit zwei bis vier Minuten. Die Kosten geben die Forscher mit wenigen Cent pro Frucht an. Verbesserungen sind aber noch möglich.

Bisher sind es hauptsächlich Verpackungen aus Kunststoffen auf Erdölbasis, die für das Frischhalten von Obst und Gemüse verwendet werden. Weil solches Plastik jedoch in der Natur nicht abgebaut wird, ist mittlerweile ein großes Umweltproblem entstanden. »Wir wussten, dass wir die erdölbasierten Lebensmittelverpackungen, die es da draußen gibt, loswerden und durch etwas Nachhaltigeres, biologisch Abbaubares und Ungiftiges ersetzen mussten«, erklärte Demokritou in einer Mitteilung der Rutgers University in New Brunswick in New Jersey.