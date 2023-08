Quallen gehören zu den ältesten Tiergruppen überhaupt – nun haben Forscher des Royal Ontario Museum (ROM) die früheste schwimmende Qualle ausgemacht. Die bisher unbekannte Art Burgessomedusa phasmiformis lebte vor 505 Millionen Jahren und zählt zu den sogenannten Medusozoa: Diese Gruppe bildet in ihrem komplexen Lebenszyklus ein Stadium als Medusa, umgangssprachlich Qualle genannt. Zu ihnen zählen etwa Würfelquallen (Cubozoa) und Schirmquallen (Scyphozoa). Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift »Proceedings of the Royal Society « veröffentlicht.