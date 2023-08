Die riesigen Waldbrände in Kanada haben schon jetzt mehr als doppelt so viel CO₂ freigesetzt wie im gesamten bisherigen Rekordjahr 2014. Wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Donnerstag mitteilte, wurden von Anfang Mai bis Ende Juli rund 290 Millionen Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. Das sind rund 40 Prozent des Jahresausstoßes von Deutschland.