In den europäischen Ländern verharrt die Quote der Raucherinnen und Raucher auf hohem Niveau. Derzeit liegt sie bei um die 20 Prozent der Bevölkerung, also fast vierfach höher als in Schweden. Etwa 700.000 Europäer, darunter 140.000 Deutsche, sterben jedes Jahr viel zu früh an den Folgen des Tabakkonsums. Jede vierte Krebserkrankung in Europa geht auf Zigaretten zurück.