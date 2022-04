Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Coronainfizierten soll es nun doch nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am späten Dienstagabend in der ZDF-Sendung »Markus Lanz« an. »Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren, und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren.« Das wolle er am Mittwoch offiziell machen, sagte Lauterbach. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen.