In Deutschland starben im vergangenen Jahr 8000 Menschen an Hitze. Da die heißen Tage in Deutschland durch den menschengemachten Klimawandel tendenziell zunehmen, will die Bundesregierung nun handeln. Mit einem Hitzeschutzplan will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Zahl der Hitzetoten nun schon in diesem Jahr halbieren. Das kündigte er am Freitagnachmittag in Berlin an.