Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Kurz darauf teilt der Minister mit, dass Infizierte ab 1. Mai in der Regel nicht mehr verpflichtet sind, sich zu isolieren. Es gilt lediglich »die dringende Empfehlung«. Infizierte können ihre Keime ab dann also wissentlich und in den meisten Fällen völlig frei, weil ohne Maske, in geschlossenen Innenräumen verteilen – sie würden damit gegen keine Regeln verstoßen. Aber hey, nicht vergessen, Long Covid bleibt ein Risiko.

Lauterbachs Expertise wird zum Verhängnis Natürlich gibt es Gründe für Lauterbachs Entscheidung, die Pflicht zur Isolation aufzugeben. Die Gesundheitsämter schaffen es ohnehin nicht mehr, Absonderungsbescheide rechtzeitig zu verschicken, letztlich ist die Kooperation der Bevölkerung entscheidend. Und trotzdem macht es einen Unterschied, ob eine Regel gilt und schlicht schwer zu überwachsen ist, oder ob sie abgeschafft wird. Das gilt insbesondere, wenn sich die Person, die die Regel lockert, in dem Themenfeld gut auskennt. So wird Lauterbach derzeit zum Verhängnis, was ihn eigentlich als Gesundheitsminister auszeichnen sollte: seine Expertise. Lauterbach ist Epidemiologe und trat vom Beginn der Pandemie an auch als solcher auf. Er erklärte und er mahnte – oft behielt er Recht.

Auch deshalb kam er ins Amt des Gesundheitsministers, deshalb gönnten es ihm viele Menschen und deshalb verlassen sie sich bis heute auf sein Urteil. Und genau deshalb, ist es so gefährlich, wenn er immer wieder vom Mahner zum Lockerungspolitiker mutiert und umgekehrt. Gift für die Vernunft Von Lauterbach als Minister wird erwartet, dass er auf Basis seiner Expertise Entscheidungen trifft – und sich durchsetzt, spätestens, wenn es wirklich wichtig ist. Das tut er aber nicht. All das Warnen und Mahnen und Bitten auf Twitter, sich als Infizierter doch freiwillig in Isolation zu begeben, Maske zu tragen und sich impfen zu lassen, alles verhallt, wenn politische Entscheidungen genau die gegenteilige Botschaft transportieren.

Während es bei fachfremden Politiken leicht fällt, verquere Entscheidungen auf Unwissen zu schieben, bleibt bei Lauterbach hängen: Nicht mal mehr der ewige Mahner und Fachmann hält Maske tragen und Isolation noch für wichtig genug, um dafür gesetzliche Regelungen aufrechtzuerhalten. Wer da seit etwa zwei Jahren vorbildlich Maske trägt, geimpft ist, sich privat einschränkt und unter widrigen Bedingungen im Homeoffice arbeitetet, zweifelt plötzlich, ob das, was er da tut, überhaupt noch eine Rolle spielt. Oder wozu er sich eigentlich die ganze Zeit die Mühe gemacht hat. Dabei bleiben Maske tragen und Isolation selbstverständlich effektive Maßnahmen, um das Virus einzudämmen.