Silvia Bello, Wissenschaftlerin am Natural History Museum in London, die nicht an der Untersuchung beteiligt war, hält die aktuelle Studie dennoch für bedeutsam. Der Fund deute darauf hin, »dass Kannibalismus zumindest gelegentlich vor langer Zeit in der Geschichte unserer Vorfahren praktiziert worden sein könnte«, zitiert CNN . Hinweise auf dieses Verhalten sei auch an anderen archäologischen Stätten gefunden wurden.

»Diese neuen Beweise sehen ziemlich überzeugend aus und ergänzen die Beweise für Kannibalismus bei sehr frühen Menschen sowie die beträchtlichen Beweise von späteren Menschen«, sagte Chris Stringer, Forschungsleiter für menschliche Ursprünge am Londoner Natural History Museum, dem Sender CNN. Ob es sich nun um den ältesten Hinweis handelt – auch das bleibt zunächst jedoch unklar. Das Schienbein sei wahrscheinlich nicht das älteste bekannte Beispiel, so Stringer. Auf dem Wangenknochen eines im Jahr 2000 in Südafrika gefundenen Homininfossils, das etwa zwei Millionen Jahre alt sein könnte, seien etwa ebenfalls Schnittspuren gefunden wurden.