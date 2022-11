Rettungskräfte auf dem Weg zum Einsatzort im Zentrum von Kiew: Am Dienstag hat Russland auch die ukrainische Hauptstadt erneut mit Raketen angegriffen. Dabei habe es mindestens ein Todesopfer gegeben. Diese von Präsident Wolodymyr Selenskyjs Stellvertreter in den sozialen Medien veröffentlichten Aufnahmen zeigen den Brand eines fünfstöckigen Wohngebäudes in Kiew.

Switlana Prokopiewa, Anwohnerin: »Meine Wohnung liegt auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes. Mein Topf ist quasi auf den Tisch »gesprungen«. Ich war sehr nah dran. Ich habe die Explosion gespürt und dann den Rauch gesehen. Ich bin auf den Balkon gelaufen, um zu sehen, woher der Rauch kommt. Zuerst dachte ich, es sei vielleicht eine Gasexplosion. Ich bin schwerhörig.«

Auch die Energieinfrastruktur sei beschädigt worden, die Hälfte der Hauptstadt habe keinen Strom. Im ganzen Land gilt Luftalarm, mindestens zwölf Regionen berichten von Beschuss, darunter auch Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Die Luftangriffe Russlands folgen auf eine tagelange Euphorie in der Ukraine über die Rückeroberung der südlichen Stadt Cherson in der vergangenen Woche.