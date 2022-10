Sie ist so etwas wie eine ständige Begleiterin in besonderer Mission: Die Barbie-Puppe von Samantha Cristoforetti. Cristoforetti ist Europas erste Kommandantin der Internationalen Raumstation (ISS). Auch mit Hilfe ihrer Puppe will die Italienerin schon bei kleinen Mädchen die Begeisterung für die Raumfahrt wecken. Einige durften jetzt mit Cristoforetti im Weltall kommunizieren:

»Warum wolltest Du Astronautin werden?«

Samantha Cristoforetti, ISS-Kommandantin

»Als ich aufwuchs, war ich fasziniert vom Nachthimmel und von der Vorstellung, ins Weltall zu fliegen, und vom Gefühl des Abenteuers und der Erkundung. Dann habe ich mich für Wissenschaft und Technik interessiert, und dann habe ich das Fliegen wirklich geliebt, ich wurde Pilotin. Und als Astronautin kommen all diese Leidenschaften und Interessen zusammen.«

Oft befinden sich Astronauten monatelang an Bord der Raumstation. Dafür haben sie trainiert. Aber was, wenn es mal nicht so läuft?

Elizabeth, 10 Jahre

»Wer kümmert sich um dich, wenn Du krank bist?«

Samantha Cristoforetti, Astronautin

»Nun, ich hoffe, ich werde nicht krank. Weißt Du, hier oben kann man sich nicht erkälten, weil es niemanden gibt, der dich anstecken kann. Wir haben also dafür gesorgt, dass wir, wenn wir hierherkommen, ein paar Wochen vor einem Flug keinen ansteckenden Krankheiten ausgesetzt sind. Aber natürlich kann einem etwas zustoßen, man kann sich zum Beispiel verletzen, und in diesem Fall rufen wir unsere Fliegerärzte am Boden an, sprechen mit ihnen darüber, was los ist, und sie geben uns Ratschläge. Wir haben alle eine gewisse Ausbildung in medizinischen Techniken, und wir haben auch eine kleine Apotheke an Bord mit einer Reihe von Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln, die uns helfen, mit kleinen medizinischen Problemen umzugehen.«

Die ISS ist ein Forschungslabor, das in rund 400 Kilometer Höhe um die Erde kreist. An Bord werden viele Versuche durchgeführt. Deshalb wollte die achtjährige Berenice folgendes wissen.

Berenice, 8 Jahre

»Was ist das überraschendste Experiment, das Sie an Bord der ISS durchgeführt haben?«

Samantha Cristoforetti, Astronautin »Eines der überraschendsten und lustigsten Experimente, an das ich mich erinnere, fand während meiner ersten Mission statt. Es ging um die Aufzucht verschiedener Generationen von Fruchtfliegen hier an Bord.«

Eine Frage, die nicht nur Kinder beschäftigt, ist die Frage nach der Ernährung.

»Kann man an Bord Pizza essen?«

Samantha Cristoforetti, Astronautin »Leider muss eine richtige Pizza in einem richtigen Ofen zubereitet werden, und den haben wir nicht an Bord. Wir haben nur einen Elektroofen zum Aufwärmen von Lebensmitteltüten. Vor einiger Zeit haben wir jedoch eine Möglichkeit gefunden, etwas Pizza-ähnliches zu essen, das gar nicht so schlecht war.«

Samantha Cristoforetti ist ehemalige Kampfpilotin der italienischen Luftwaffe. Sie ist die erste italienische Frau im Weltraum und die erste europäische Frau, die einen Außenbordeinsatz absolviert hat. Ihr Faible für die Barbie-Puppe entstand 2019, als die Puppe nach ihrem Vorbild entworfen wurde. Die erste Barbie im Astronautenanzug gab es allerdings schon viel früher: 1965 – vier Jahre vor der ersten Mondlandung.