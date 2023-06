In Jahren mit vielen sogenannten Hitzetagen, an denen die Temperaturen 30 Grad Celsius oder mehr betragen, konnten die Statistikerinnen und Statistiker überdurchschnittlich viele hitzebedingte Krankenhausbehandlungen und Todesfälle registrieren. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Schäden durch Hitze und Sonnenlicht lag den Angaben zufolge etwa im Jahr 2015 mit gut 2300 Fällen 55 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2021. In dem Jahr waren außerdem 60 Todesfälle auf Hitze oder Sonnenlicht zurückzuführen, heißt es, mehr als dreimal so viele wie im Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2021. 2015 gab es demnach vergleichsweise viele Hitzetage in Deutschland: durchschnittlich 17,6 Tage.