So auch Mojib Latif, der Professor am Geomar, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Seit Jahrzehnten warnt er vor den Folgen der globalen Erwärmung. Er meint: Um die Erhitzung des Planeten noch zu stoppen, brauche es eine kulturelle Revolution. Was meint er damit?