Folgen der Klimaerwärmung RKI-Chef warnt vor Ausbreitung exotischer Krankheiten in Deutschland

Die Malaria übertragenden Anophelesmücken sowie die für Dengue verantwortlichen Aedesmücken bevorzugen vor allem tropisches sowie subtropisches Klima.

Nach Daten der WHO sterben durch Malaria pro Jahr mehr als 400.000 Menschen, vor allem Kinder. Die überwiegende Mehrheit der jährlich rund 230 Millionen Infektionsfälle treten in Afrika auf, wo im vergangenen Jahr neue, äußerst anpassungsfähige Malariamücken registriert wurden. Die Erreger der Krankheit, Plasmodien genannte Parasiten, werden durch den Stich von Mücken übertragen, die in Wasser brüten, etwa in Pfützen.