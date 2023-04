Kronprinz Frederik von Dänemark wird bei seiner Rede von Klaviermusik begleitet, gleich soll er den Startschuss geben, für das erste CO₂, das in flüssiger Form in 1800 Meter Tiefe unter die Nordsee gepumpt wird. Die Szene hat etwas von der Dramatik eines Raketenstarts. Nur geht es um keine Reise ins All, sondern um eine Reise in die entgegengesetzte Richtung. In die Erde.