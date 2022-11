Die wichtigsten Ergebnisse der COP27 Reparationen, Subventionen – und ein unhaltbares Ziel

Nach zwei Wochen harter Klimaverhandlungen haben sich die rund 200 Länder auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Was sie enthält und was nicht, wer Gewinner und wer Verlierer ist und was das Papier wert ist.

Aus Scharm al-Scheich berichtet Susanne Götze