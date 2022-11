Klimagipfel vor Abschlusserklärung Brief an den Weihnachtsmann

Die Verhandlungen sind zäh, Konflikte drohen zu eskalieren: Ein erster Entwurf der Abschlusserklärung für die COP27 zeigt, wie viel noch zu tun ist. Was drin steht, was nicht – und was das für den Klimaschutz bedeutet.

Aus Scharm al-Scheich berichtet Susanne Götze