Videobotschaft von Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte per Videobotschaft die Bedeutung von Frieden für den Klimaschutz. »Es kann keine effektive Klimapolitik ohne Frieden auf der Welt geben«, sagte er. Letztes Jahr hätte man es sich noch nicht vorstellen können, doch dieses Jahr sei die Frage danach zentral, was passiere, wenn es zu einem nuklearen Unfall am größten europäischen Atomkraftwerk Saporischschja käme.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine habe die Regierungen der Welt von den Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels abgelenkt. »Es gibt immer noch viele, die die Klima-Agenda nicht ernst nehmen«, sagte Selenskyj. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine habe zu einer Energiekrise geführt, die einige dazu zwinge, wieder verstärkt etwa auf Kohle als Energieträger zurückzugreifen. Außerdem hätte er eine Ernährungskrise in die Welt gebracht und fünf Millionen Hektar Wald zerstört, sagte der ukrainische Präsident. »Ich lade Sie alle ein, unsere Initiative zu den Auswirkungen militärischer Handlungen auf das Klima zu unterstützen«.