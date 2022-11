Deutschland droht nach Einschätzung des Expertenrats der Bundesregierung seine Klimaziele für das Jahr 2030 deutlich zu verfehlen. »Im Moment sieht es nicht so aus, als könnten wir die Ziele erreichen«, sagte die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf in Berlin bei der Vorstellung eines Gutachtens zum Stand der deutschen Klimapolitik. »Mit einem Weiter-so werden wir die Klimaziele für das Jahr 2030 definitiv nicht erreichen«, warnte Knopf. Die Bundesrepublik will ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken.