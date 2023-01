Erhöhter Heizbedarf

Der Anstieg der Emissionen im Jahr 2022 flachte sich den Schätzungen zufolge jedoch zumindest ab: 2021 war der Ausstoß noch um 6,5 Prozent gewachsen. 2020, im ersten Jahr der Coronapandemie, hatte es wegen der Rezession noch einen Einbruch um 10,6 Prozent gegeben.

Im abgelaufenen Jahr seien die Emissionen zumindest langsamer gewachsen als die Wirtschaft, so die Forscherinnen und Forscher. Dies sei auf einen Rückgang der Emissionen im Stromsektor zurückzuführen, da Gas und erneuerbare Energien die Kohle zunehmend verdrängt hätten, so die Studie. Im Gebäudesektor wurde hingegen ein Anstieg um sechs Prozent registriert, was auf den erhöhten Heizbedarf wegen der unterdurchschnittlichen Wintertemperaturen zurückzuführen sei.