Klimakrise in Südostasien Vietnam meldet neuen Hitzerekord

In der dicht besiedelten Hauptstadt von Bangladesch, Dhaka, kletterten die Temperaturen Mitte April auf 40,6 Grad. So hohe Temperaturen sind lokalen Behörden zufolge seit 58 Jahren nicht in der Hauptstadt gemessen worden. In der südwestlichen Stadt Chuadanga des Landes wurde mit 42,2 Grad der heißeste Tag seit neun Jahren verzeichnet.