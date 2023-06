China Southern Power Grid, einer der beiden Netzbetreiber des Landes, verzeichnete in den vergangenen Tagen eine Spitzenstromlast von über 200 Millionen Kilowatt – nahe an historischen Höchstständen und Wochen früher als in anderen Jahren. Im Sommer 2022 zwang die extreme Hitze die chinesischen Behörden, den Stromverbrauch zu rationieren.

Auch andere Länder Asiens erreichen Rekordtemperaturen

Auch in anderen Ländern Asiens kommen die Hitzewellen an. In der vietnamesischen Provinz Thanh Hoa wurde Anfang Mai ein Rekordwert von 44,1 Grad gemessen – schon im April herrschte verheerende Hitze auch in Indien, Pakistan, Bangladesch oder Thailand.