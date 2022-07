Grün, nachhaltig, ressourcenschonend – all diese Begriffe sind Ihnen bestimmt schon öfter begegnet. Im Supermarkt etwa oder beim Onlineshopping. Bei Unternehmen sind die Adjektive vor allem deshalb so beliebt, weil sie zwar einen guten Eindruck machen, aber wenig Konkretes aussagen. Wer definiert was »grün« ist, was ist wirklich »nachhaltig« und ab wann darf sich ein Produkt einer »ressourcenschonenden« Herstellung rühmen? Die Kriterien dafür sind oft gänzlich unklar, oder so kompliziert, dass kaum ein Verbraucher durchsteigt.