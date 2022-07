Am größten ist die Sorge in Italien, am geringsten in Norwegen – was viel mit persönlichen Erfahrungen mit Extremwetter, Hitze und Dürre zu tun haben dürfte. Interessanterweise wachsen die Anteile der Besorgten, wenn nicht nach der Menschheit, sondern nach »künftigen Generationen« gefragt wurde. Um deren Klimazukunft sorgen sich in Deutschland demnach immerhin fast die Hälfte »sehr« und weitere 34 Prozent »etwas«.

Noch immer fehlen die Mehrheiten

Für wirklich entschlossenes Gegensteuern scheinen aber weiterhin die politischen Mehrheiten zu fehlen. Der jetzt regelmäßig in Deutschland durchgeführten Planetary Health Action Survey (PACE) zufolge ist die Bereitschaft, in Sachen Klima zu handeln – individuell wie politisch – in Deutschland sehr ungleichmäßig verteilt.