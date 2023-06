Klimakrise Weniger Tempo bedeutet mehr Katastrophen

Die globale Temperatur steigt nahezu linear mit den kumulativen CO₂-Emissionen. Sie hängt also nicht am aktuellen CO₂-Ausstoß, sondern an der gesamten seit der industriellen Revolution erzeugten Menge. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der Klimawissenschaft und in den Berichten des IPCC belegt. Es liegt an der langen Verweildauer des zusätzlichen CO₂ in der Atmosphäre. Das ist so leicht zu verstehen wie die Tatsache, dass der Wasserstand in meiner Badewanne umso höher steigt, je mehr Wasser ich einlaufen lasse und je später ich den Hahn wieder zudrehe. Erhebliche Teile des CO₂ bleiben sogar derart lange in der Erdatmosphäre, dass die aufgrund der Erdbahnzyklen in 50.000 Jahren fällige nächste Eiszeit wohl ausfallen wird.