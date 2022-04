Sie heizen ihr Haus vor allem mit Holz. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage installiert. In der Garage steht ein E-Auto. Nach ihrem Engagement gefragt sagen sie: »Wir sind ja keine Klimaheiligen«.

Eine Recherche bei der Familie Bennemann in Saerbeck in Nordrhein-Westfalen ist ein kleines bisschen wie ein Hausbesuch in der Zukunft.

Die Familie lebt klimabewusst. Weil sie es will. Aber vor allem, weil sie in Saerbeck lebt und sich hat mitreißen lassen. Der Ort hat sich 2008 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: klimaneutral werden bis 2030. Heute produziert die Klimakommune bereits viermal so viel Strom aus erneuerbaren Quellen wie vor Ort gebraucht wird.