Wenn das keine Krise ist – was dann? Fast 70 Millionen Menschen in den USA sind derzeit von einer extremen Hitze mit Temperaturen von bis zu 50 Grad bedroht. Zeitgleich vernichten 85 Brände über eine Million Hektar Wald im ganzen Land. Besserung ist nicht in Sicht: Auf dem US-amerikanischen Dürre-Monitor sind große Teile des Südwestens rot, also von extremer Wasserknappheit betroffen.