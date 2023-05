Klimaprotest der »Letzten Generation« Was bedroht die Demokratie wirklich?

Innerhalb von 24 Stunden hat Lina Johnsen einiges erlebt: An einem Tag blockierte sie noch mit der »Letzten Generation« den Verkehr auf einem vierspurigen Kreisel in Berlin. Am nächsten Morgen stand die Studentin in Freiburg vor Gericht. Angeklagt wegen Nötigung im Straßenverkehr während vorheriger Proteste in Freiburg.