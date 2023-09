Vor dem El Niño 2015/2016 hätten die Waldstücke etwa 0,3 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar und Jahr gebunden. Unter den heißeren und trockeneren Bedingungen des Klimaphänomens sank dieser Wert auf null. Das lag laut den Forschern vor allem am Absterben der Bäume. Laut Beatriz Marimon von der Mato Grosso State University in Brasilien seien einige Teile des südöstlichen Amazonasgebiet am Rande des Regenwaldes von einer CO 2 -Senke (die Kohlenstoff speichert) zu einer CO 2 -Quelle geworden. »Während die Baumwachstumsraten den höheren Temperaturen standhielten, stieg die Baumsterblichkeit sprunghaft an, als El Niño auftrat.«