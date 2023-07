Die Bundesregierung will die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben. Das Kabinett verabschiedete einen Gesetzentwurf, der laut Bundesumweltministerium erstmals einen »strategischen Rahmen« für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen setzt. Ministerin Steffi Lemke (Grüne) erklärte, die geplanten Maßnahmen könnten »die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land erheblich verbessern«.