Die Arktis verändert sich. In diesem Jahr registrierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erneut beunruhigend hohe Temperaturwerte. An manchen Stellen der nördlichen Polkappe war es mehr als 20 Grad wärmer, als es Langzeitaufzeichnungen nahegelegt hatten. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Ausdehnung des Meereises im sommerlichen Minimum sogar schon halbiert.