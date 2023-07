Studie zu Erwärmung des Bodens »Man muss nicht in Venedig wohnen, um in einer Stadt zu leben, die sinkt«

Der Klimawandel macht sich auf der Erdoberfläche etwa in Form von ausgetrockneten Seen und von Stürmen zerstörten Landstrichen bemerkbar. Doch auch im Boden wirkt er sich folgenreich aus: Denn wenn der Boden sich erwärmt, kann er Gebäudefundamente beeinträchtigen. Zu diesem Schluss ist der Autoren einer Studie gekommen, die am Dienstag im Fachblatt »Communications Engineering« veröffentlicht worden ist. Der Wissenschaftler hat einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel im Untergrund und Bodenverschiebungen unter Städten hergestellt.