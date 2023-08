Die Mittelalterliche Warmzeit war einer Studie zufolge in Nordeuropa bei Weitem nicht so ausgeprägt wie bisher vermutet. Die damaligen Temperaturen lagen deutlich unter den heutigen, wie eine besonders detaillierte Analyse von Baumringen zumindest für die skandinavische Halbinsel belegt. Die Daten zeigten, dass die gegenwärtige klimatische Entwicklung dort wenigstens für die vergangenen 1200 Jahre beispiellos sei, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift »Nature «. Eine natürliche Klimaschwankung als Ursache für die aktuelle Erwärmung sei damit praktisch ausgeschlossen.