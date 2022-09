Auch Jacob Schewe vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sieht westliche Länder in der Pflicht. Pakistan benötige Unterstützung, um sich an den Klimawandel anzupassen. »Allein aus moralischen Gründen trägt Deutschland schon jetzt Mitverantwortung für das, was in Pakistan geschieht, weil wir überdurchschnittlich zur globalen Erwärmung beigetragen haben.«