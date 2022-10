Studie zu Bodentrockenheit Klimawandel verursacht heißere Sommer – und mehr Dürren

Die Kombination aller Belege ergibt den Autoren zufolge: Die Wahrscheinlichkeit einer Dürre in der Wurzelzone ist durch den Klimawandel um das Drei- bis Vierfache, die einer Dürre an der Erdoberfläche um das Fünf- bis Sechsfache erhöht. In Gebieten der nördlichen Hemisphäre habe der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Bodentrockenheit in der Wurzelzone um mindestens das Zwanzigfache und an der Oberfläche um mindestens das Fünffache erhöht. Aber, »wie bei schwer zu beobachtenden Größen üblich, sind die genauen Zahlen unsicher«, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die analysierten Modelle zeigen demnach auch, dass die Bodentrockenheit mit einer zusätzlichen globalen Erwärmung weiter zunehmen werde, was mit den prognostizierten langfristigen Trends in Klimamodellen übereinstimme.