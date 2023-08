So könnte die Zukunft der Schifffahrt aussehen: Die »Pyxis Ocean«, sechs Jahre alt, etwa 230 Meter lang und an Deck mit einer Besonderheit: Der Massengutfrachter ist nachträglich mit zwei riesigen Segeln ausgestattet worden. Der Wind soll für einen Teil des Antriebs sorgen und das Schiff dadurch etwas sparsamer und klimafreundlicher machen.

Der Schiffsverkehr verursacht jährlich mehr als zwei Prozent der weltweiten CO2-Emmissionen. Bis 2050 soll er klimaneutral sein. Das soll durch alternative Treibstoffe und andere Innovationen erreicht werden. Die »Pyxis Ocean« soll durch die Segel laut Entwicklern etwa ein Drittel des normalerweise benötigten Treibstoffs einsparen. Pro Tag sind das insgesamt etwa drei Tonnen.

Jan Dieleman, Cargill Ocean Transportation

»Das wichtige ist, dass diese Ersparnisse skalierbar sind, wenn man das Schiff auf den Wind optimiert. Wenn es um die Frage von teurer werdenden Treibstoffen geht, dann sind diese Ersparnisse der Schlüssel auf dem Weg zu einer Dekarbonisierung der Schiffsindustrie.«

Das besondere an den Segeln: Sie waren nicht von Anfang an auf dem Schiff, sondern wurden nachgerüstet. Ein wichtiges Argument bei der Klimawende in der Schifffahrt, denn so müssen bereits fahrende Schiffe nicht ausgetauscht, sondern schlicht umgebaut werden.

Simon Schofield, Bar Technologies

»Das könnte der Mainstream werden. Natürlich sind die Segel nicht für alle Schiffe geeignet, aber bei Massengutfrachtern und Tankern dürften viele von ihnen in den nächsten Jahren mit dieser oder einer ähnlichen Windtechnologie ausgestattet werden.«

Die 37,5 Meter hohen Segel haben allerdings auch Nachteile. Sie sind für Containerschiffe nicht geeignet, es fehlt schlicht der Platz. Auch versperren die großen Segel einen Teil der Sicht. Beim Einlaufen in einen Hafen oder bei starkem Seegang müssen sie außerdem eingeklappt werden.

Die Segel-Technologie könnte alten Handelsrouten eine Renaissance bescheren. Setzt sie sich durch, dürften bei der Planung von Schifffahrtsrouten nicht nur die kürzeste Distanz, sondern auch die Windverhältnisse eine Rolle spielen.