Verbrauch gesunken, Emissionen gestiegen Deutschland verfehlt Klimaziele 2022 – wohl wegen Kohlekraftwerken

Die CO 2 -Emissionen stagnierten demnach so trotz gesunkenen Energieverbrauchs, vergleichsweise warmen Wetters und günstiger Bedingungen für Wind- und Solaranlagen auf hohem Niveau. »Das ist ein Alarmsignal im Hinblick auf die Klimaziele«, sagte Agora-Chef Simon Müller laut einer Mitteilung. Er wies zudem daraufhin, dass die Ampelkoalition ihr angekündigtes Klimaschutzsofortprogramm bislang schuldig geblieben sei. 2023 müsse die Regierung die Trendwende schaffen. Derzeit liege man mit einem Minus von 39 Prozent im Vergleich zu 1990 bei den Emissionen erneut noch hinter der Vorgabe für 2020 von damals 40 Prozent. Bis 2030 will Deutschland den Ausstoß aber um 65 Prozent reduzieren.