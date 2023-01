Mars, Jupiter, Venus am Nachthimmel

Der Komet ist aber nicht das einzige Himmelsspektakel im Februar. In dem Monat werden gleich drei helle Planeten am Abendhimmel zu sehen sein, noch bevor es richtig dunkel wird. Hoch am Westhimmel steht der Mars, der äußere Nachbarplanet der Erde, in einem gelblich-rötlichen Licht. In der ersten Februarwoche wandert der Planet acht Grad nördlich am orangen Aldebaran, dem Hauptstern des Stieres, vorbei.

Weit im Westen strahlt Jupiter im Sternbild Fische. Mitte Februar geht er durch die Nordostecke des Sternbildes Walfisch. Jupiter geht dabei immer früher unter, Ende des Monats schon kurz vor 21.00 Uhr.