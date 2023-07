Die Entdeckung begann, so heißt es, mit einem riesigen Nest im Hof eines Krankenhauses in Antwerpen – ein Patient soll es gesichtet haben. In einem Baum hatten Elstern demnach ein Heim aus bis zu 1500 Metallspitzen gebaut. Die Vögel hatten dafür bis zu 50 Meter Vogelschutznadeln aus dem Dachvorsprung gezogen. »Eine uneinnehmbare Festung«, sagte der Biologe Auke-Florian Hiemstra von Naturalis einer Mitteilung zufolge, »denn die Elstern scheinen die Stifte genau so zu benutzen wie wir: um andere Vögel von ihrem Nest fernzuhalten.«