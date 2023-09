So leben im Vergleich zu 1990 inzwischen über 2,5 Milliarden mehr Menschen auf der Welt . Dass es dadurch mehr Krebsdiagnosen gibt, ist naheliegend. Vergleicht man die relative Häufigkeit – also wie oft Krebsdiagnosen in der gesamten Bevölkerung in einem bestimmten Zeitraum auftreten, hat sich der Wert kaum verändert, zeigt auch die aktuelle Studie. Das Forschungsteam geht zwar davon aus, dass die Inzidenzraten bis zum Jahr 2030 steigen werden, allerdings ist die Berechnung mit großen Unsicherheiten verbunden.

So ist die Lage in Deutschland

Auch die Statistiken aus Deutschland zeigen keinen so hohen Anstieg der Krebsdiagnosen wie die aktuelle Studie. Zuverlässige Zahlen gibt es allerdings erst seit dem Jahr 1999, davor gab es nur wenige Krebsregister in Deutschland. »Zwischen 1999 und 2019 ist die Krebsinzidenz in absoluten Zahlen eher leicht gesunken«, teilte das Zentrum für Krebsregisterdaten am Robert Koch-Institut (RKI) auf Anfrage des SPIEGEL mit.