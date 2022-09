Studie mit 6000 Probanden Bluttest macht Hoffnung auf Früherkennung von Krebserkrankungen

»Ich denke, das Aufregende an diesem neuen Paradigma und Konzept ist, dass es sich bei vielen dieser Krebsarten um Krebsarten handelt, für die es kein Standard-Screening gibt«, sagte Deb Schrag, leitende Forscherin der Studie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, am Sonntag auf der Tagung der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie in Paris, wie der »Guardian« zitiert. Der Test sei noch nicht reif für ein bevölkerungsweites Screening und die Menschen müssten weiterhin die Standard-Krebsvorsorge nutzen, während die Technologie verbessert werde. »Aber dies ist ein Hinweis darauf, was die Zukunft mit einem wirklich ganz anderen Ansatz für die Krebsvorsorge bringen könnte«.