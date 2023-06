Erforschung von Krebskrankheiten Forschende entwickeln Miniatur-Tumore

Doch bisher gab es bei der Anwendung den Ausführungen zufolge große Hürden: Denn für die derzeitigen Modelle ist es etwa noch schwierig, die Verschiedenheit von Tumoren zu erfassen – eine häufige Ursache von Therapieresistenzen.

Mit den entwickelten Organoiden wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center diese Probleme überwinden: Sie haben nun mithilfe einer Bioprinting-Technik dreidimensionale Mini-Tumore erzeugt, ohne etwa die Gewebehistologie zu verändern. Die biologisch gedruckte Zelle kombinierten die Forschenden mit einem bildgebenden System. Mithilfe von künstlicher Intelligenz konnten die Wissenschaftler die Organoide schließlich analysieren. »Die Messungen wurden so durchgeführt, dass die Organoide nicht beschädigt oder zerstört wurden, was eine nicht invasive Analyse ihres Wachstums und ihrer Reaktion auf Medikamente ermöglichte«, so Michael Teitell, Mitautor der Untersuchung.