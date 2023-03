Der Klimapolitik der Ampel-Regierung weist große Lücken auf. Zu diesem Ergebnis kommen renommierte Forscherinnen und Forscher in einer Stellungnahme, die am Montag dem Bundeswirtschaftsministerium übergeben wird. Demnach fehle es an nötigen Strategien, wie die Klimaziele erreicht werden sollen, heißt es in dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt. »Auf dem steinigen Weg in Richtung Klimaneutralität ist Deutschland gerade orientierungslos«, mahnt Sabine Schlacke, Co-Vorsitzende der Wissenschaftsplattform Klimaschutz (WPKS) . Die Folge sei ein drohender Vertrauensverlust von Wirtschaft, Verbänden und Zivilgesellschaft in die deutsche Klimapolitik.