Ob der Schicksalsstein es überhaupt nach London schaffen würde, war zuletzt unklar. Ash Regan, eine von drei Bewerberinnen um die Nachfolge der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, etwa hatte gesagt, der Stein müsse an seinem »rechtmäßigen Platz« im nördlichsten britischen Landesteil bleiben. Auch andere Politiker sprachen sich dagegen aus. Das hat auch mit der Geschichte des Steins zu tun. 1296 wurde er den Schotten vom englischen König Edward I. als Herrschaftsdemonstration genommen und in einem neuen Thron in London eingebaut. Erst 1996 wurde der Schicksalstein offiziell an Schottland zurückgegeben, seitdem ist er in der Burg von Edinburgh ausgestellt.